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01:04, 16 мая 2023Россия

Посол России оценил возможность разрыва дипломатических отношений с Польшей

Посол России в Польше Андреев допустил возможность разрыва дипотношений между странами

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев в интервью «Известиям» допустил возможность разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой.

«Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей», — заявил он.

Помимо этого посол прокомментировал ситуацию с претензиями Польши о наличии у России своих объектов в стране. Он предупредил, что Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий. По его словам, польской недвижимости в России меньше, но она есть.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, почему страна не высылает российского посла. По его словам, такое решение должно быть принято на уровне ЕС или НАТО. Моравецкий отметил, что выслать российского посла является простой задачей, пояснив, что в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши.

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Марина Совина
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