Умерла актриса из сериала «Каменская» Регина Разума

Сыгравшая в сериале «Каменская» актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни

Советско-латвийская актриса Регина Разума умерла на 72-м году жизни. Об этом заявил Новый Рижский театр, опубликовав сообщение на своем сайте.

«С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума», — отмечается в публикации. Причина смерти не указана. Прощание с ней пройдет в малом зале театра.

Основатель и художественный руководитель театра Алвис Херманис назвал Разуму одним из ключевых лиц НРТ с 1993 года. По его мнению, «история НРТ с самого начала немыслима без этой актрисы». Худрук добавил, что она создала новый театральный язык, который сделал НРТ особенным.

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в многодетной семье в Риге. Она окончила хореографический факультет Музыкальной средней школы имени Эмиласа Дарзиняса и стала работать танцовщицей ансамбле народного танца «Дайле». В 1975 году Разума поступила в студию народных киноактеров Рижской киностудии.

Актриса сыграла в таких фильмах, как «Стрелы Робин Гуда», «Возвращение Баттерфляй», «Сказки старого волшебника» и «Свора». Также она известна по роли секретаря Кнепке в российском телесериале «Каменская-2». В театре актриса играла в спектаклях «Потрет Дориана Грея», «Чайка» и «Пылающая тьма».

Ранее скончалась советская и украинская актриса театра и кино Наталья Головина. Ей было 64 года.