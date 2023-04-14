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18:38, 14 апреля 2023Культура

Умерла актриса Наталья Головина

Советская и украинская актриса театра и кино Наталья Головина умерла в возрасте 64 лет

Кадр: Фильм «Берёзовая ветка»

Скончалась советская и украинская актриса театра и кино Наталья Головина. Об этом сообщили в социальных сетях представители Харьковского театра имени Шевченко.

Артистка умерла в возрасте 64 лет. Известно, что перед смертью она боролась с тяжелой болезнью. Ее коллеги выразили соболезнования родным и близким Головиной.

Наталья Головина родилась 17 августа 1957 года. В 1981-м она окончила обучение в студии драмы при Киевском академическом театре имени Франко. В 1990 году Головина стала работать в Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре имени Шевченко. Широкому зрителю она известна по таким картинам, как «Замороженный», «Соколово», «Березовая ветка» и «Может быть, когда-нибудь».

Ранее стало известно о кончине народного артиста России и Республики Татарстан Вадима Кешнера. Он умер в возрасте 86 лет.

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Сергей Равин
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