Россия ударила по использовавшемуся для переброски ВСУ в Артемовск мосту

МО России: авиация ударила по мосту, по которому в Артемовск поступали резервы ВСУ

Российская авиация ударила по автомобильному мосту, по которому в Артемовск (украинское название — Бахмут) поступали резервы Вооруженных сил Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя МО, автомобильный путепровод располагался в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике.

Был ли мост полностью уничтожен или только поврежден, Конашенков не уточнил, однако добавил, что в районе этого населенного пункта складывается наиболее сложная боевая обстановка.

Ранее сообщалось об ударе по другому мосту, который также использовался для переброски резервов ВСУ в Артемовск — он располагался в районе населенного пункта Часов Яр. Переброска подкреплений была сорвана.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.