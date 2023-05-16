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12:50, 16 мая 2023Россия

Россия ударила по использовавшемуся для переброски ВСУ в Артемовск мосту

МО России: авиация ударила по мосту, по которому в Артемовск поступали резервы ВСУ
СюжетМинобороны:

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российская авиация ударила по автомобильному мосту, по которому в Артемовск (украинское название — Бахмут) поступали резервы Вооруженных сил Украины. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя МО, автомобильный путепровод располагался в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике.

Был ли мост полностью уничтожен или только поврежден, Конашенков не уточнил, однако добавил, что в районе этого населенного пункта складывается наиболее сложная боевая обстановка.

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Ранее сообщалось об ударе по другому мосту, который также использовался для переброски резервов ВСУ в Артемовск — он располагался в районе населенного пункта Часов Яр. Переброска подкреплений была сорвана.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марк Леонов
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