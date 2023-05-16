Одна деталь на видео с местью женщины за избиение ее мужа удивила пользователей

Reddit: женщина попыталась выбить окна дома недоброжелателя мужа топором, но не смогла

Пользователь Reddit опубликовал видео, на котором женщина пришла во двор к недоброжелателю мужа, чтобы отомстить за его избиение, и попыталась выбить окна его дома. Многих зрителей удивила одна деталь в ролике: оказалось, что стекла не разбились от сильных ударов молотка и топора.

В видео разъяренная женщина с топором и молотком в руках с криками направляется во двор человека, который избил ее мужа. В ролике видно, как она со всей силой бьет по окнам, однако результате на них не остается ни трещин, ни царапин.

В комментариях под постом пользователи сети отметили, что больше всего их удивило то, какие прочные стекла в окнах дома. «Кто-нибудь может сказать, что это за производитель окон? После такого видео я с уверенностью могу сказать, что готов купить у них стекла», — написал один из комментаторов. Другой пользователь также пошутил, что компании-производителю стоит показывать ролик в качестве рекламы их продукта.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как посмотрела запись с камеры наблюдения и сильно испугалась, когда увидела подозрительную фигуру. Менее чем за сутки публикация женщины набрала почти тысячу комментариев: участники обсуждения пытались угадать, кто именно запечатлен на видео. Позднее сама автор поста вышла на связь с комментаторами и сообщила, что это была ее кошка.