В России оценили предложение о миссии Африки для решения украинского конфликта

Сенатор Карасин: Россия внимательно относится к попыткам урегулировать украинский кризис

Россия внимательно относится к попыткам справедливого урегулирования украинского конфликта. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил предложение Африки о миссии лидеров стран материка в российско-украинском кризисе председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«К любым попыткам наших партнеров и друзей в Африке способствовать справедливому решению украинского кризиса, естественно, мы относимся внимательно и приветствуем их. Но важно разобраться, в чем именно их предложение и что на него ответили [в Киеве]», — прокомментировал Карасин.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса провел переговоры с президентами России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент ЮАР отметил, что некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению конфликта на Украине.

Политик заявил, что главы России и Украины готовы принять миссию африканских лидеров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. «Эта миротворческая миссия внесет вклад в различные другие миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт», — сказал Рамафоса.