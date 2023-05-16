США и ЕС углубят борьбу с попытками Москвы обойти западные санкции

FT: США и ЕС углубят обмен данными ради борьбы с попытками обхода антироссийских санкций

США и ЕС в рамках профильных ведомств углубят техническое взаимодействие и обмен данными ради борьбы с попытками обхода антироссийских санкций со стороны Москвы и ее партнеров, стремясь повысить эффективность введенных ранее западных рестрикций. Об этом со ссылкой на совместное заявление Минфина США и Управления по контролю за иностранными активами ЕС сообщает Financial Times (FT).

Ожидается, что 16 мая Вашингтон и Брюссель официально объявят, что они «привержены более тесному сотрудничеству в области санкционного давления — ключевого инструмента для достижения общих внешнеполитических целей», в попытке ограничить обход санкций и технологий двойного назначения Москве.

«Решение усилить техническую координацию санкций отражает признание в том, что им нужна более совершенная постоянная система [по контролю за соблюдением санкций] на случай, если им понадобится развернуть аналогичное экономическое оружие в будущем», — резюмировали британские обозреватели.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в ближайшее время введут санкции против вовлеченных в военно-техническое сотрудничество России и Ирана. По словам чиновника, Вашингтон продолжит навязывать расходы тем, кто участвует в передаче иранской военной техники российской стороне для использования на Украине.