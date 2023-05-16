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11:36, 16 мая 2023Бывший СССР

Украинского олигарха Фукса заподозрили в финансовых махинациях

СБУ сообщила олигарху Фуксу о подозрении в финансовых махинациях

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила олигарху Павлу Фуксу о подозрении в масштабных финансовых махинациях, сказано в Telegram-канале ведомства.

С 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 миллиардов гривен (2,7 миллиарда долларов). Холдинг искал предприятия энергетической, машиностроительной и металлургической отраслей, у которых были кредиты в обанкротившихся банках.

«Дельцы за бесценок выкупали у банковских учреждений "кредитные обязательства" этих объектов, что позволяло вмешиваться в их хозяйственную деятельность», — сказано в сообщении.

Впоследствии активы украинских заводов и инфраструктурных объектов замораживали, а их деятельность блокировали и доводили до банкротства. Подчеркивается, что Фукс с сообщниками скрывали источники финансирования сделок и реальных заказчиков через сложные финансовые махинации, благодаря которым получали сверхприбыль и уклонялись от уплаты налогов.

«На основании собранных доказательств Фуксу и двум топ-менеджерам холдинга сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей))», — сообщили в ведомстве, добавив, что наложен арест на корпоративные права и счета 101 компании, задействованной в противоправной деятельности, права требования свыше 1600 выкупленных кредитов, более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы.

Ранее уведомление о подозрении в махинациях, нанесших многомиллиардный ущерб государству, получил украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

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Варвара Кошечкина
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