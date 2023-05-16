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09:44, 17 мая 2023Мир

Германия призвала не сжигать мосты с «другой Россией»

Канцлер Германии Шольц призвал Европу не сжигать мосты с «другой Россией»

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европа не должна сжигать мосты с «другой Россией за пределами правительства президента Владимира Путина». К этому призвал канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на саммите Совета Европы в Рейкьявике, сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы должны поддерживать связь с представителями другой России, другой Беларуси и, таким образом, сохранять открытыми перспективы демократического, мирного будущего обеих стран, какими бы маловероятным это ни казались нам сегодня», — заявил политик.

Немецкий канцлер также призвал к «последовательному наказанию за российские военные преступлений на Украине». По его мнению, способствовать этому должен созданный в рамках саммита СЕ «международный реестр убытков, причиненных Украине».

Ранее стало известно, что на саммите Совета Европы в Исландии 16 и 17 мая лидеры европейских стран обсудят создание механизма для привлечения России к ответственности за украинский конфликт. К завершению саммита планируется разработать план создания системы, которая будет включать в себя реестр «всего ущерба, причиненного российскими войсками»

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Семен Александров
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