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12:26, 16 мая 2023Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте

Стилистка Алла Бондарцова посоветовала россиянкам красить седые волосы в светлые тона

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Стилистка Алла Бондарцова раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По мнению специалистки, обесцвеченные волосы делают женщину визуально старше, поскольку придают коже бледность и подчеркивают возрастные изменения. Так, чтобы замаскировать данную проблему, многие прибегают к процедуре окрашивания.

Однако Бондарцова посоветовала отдавать предпочтение более светлым тонам. «Волосы за месяц отрастают на один сантиметр, но при наличии седых корней даже полсантиметра будет бросаться в глаза при выборе темных или ярких оттенков», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания предложила попробовать мелирование и другие техники, в которых мастер окрашивает не всю голову, а только пряди.

В феврале парикмахер Анджело Валлильо назвал лучшие стрижки для седых волос. По словам стилиста, на обладательницах седины будут хорошо смотреться боб или асимметричные прически. При этом Валлильо отметил, что перед процедурой необходимо проконсультироваться с мастером, поскольку данные стрижки могут не подойти по форме лица.

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Мария Винар
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