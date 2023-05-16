Легендарного гангстера арестовали после драки во время секса

WPLG: легендарного осведомителя ФБР арестовали за драку с возлюбленной в постели

Легендарный гангстер и осведомитель ФБР, отсидевший в тюрьме более 30 лет, был снова арестован за драку с возлюбленной во время секса. Об этом сообщает WPLG.

53-летнего Ричарда Верши-младшего, известного под кличкой Белый мальчик Рик, взяли под стражу в американском городе Майами, штат Флорида. В полицию обратилась женщина, заявившая, что Верши, с которым она состояла в романтических отношениях, напал на нее в постели.

По словам американки, они занимались любовью, и бывший гангстер неожиданно назвал ее чужим именем. После этого она отстранила мужчину и попыталась встать с кровати, но тот с силой схватил ее и отобрал бриллиантовый браслет и ожерелье, которые подарил ранее. После этого женщина вырвалась, бросила в Верши туфлю и попыталась убежать, однако он догнал и ударил ее. В деле присутствуют показания свидетеля, который видел, как Верши ударил потерпевшую в грудь.

Мужчину арестовали и обвинили в ограблении и нанесение побоев. На следующий день он был отпущен под залог в пять тысяч долларов.

Ричард Верши-младший прославился тем, что 1980-х года в возрасте 14 лет стал информатором ФБР в Детройте. Полученная от него информации помогла отправить за решетку несколько крупных наркоторговцев. В 1987 году Верши арестовали с 30 тысячами долларов наличными, а в его доме нашли девять килограммов кокаина, за что приговорили к пожизненному заключению.

Приговор бывшему информатору многие расценивали как сомнительный и боролись за его освобождение. В 2018 году вышел фильм «Белый мальчик Рик» о судьбе Верши, одну из центральных ролей в котором сыграл Мэттью Макконахи. Через два года Верши освободили условно-досрочно.

Ранее сообщалось, что в США арестовали 64-летнюю сотрудницу полиции, которую называли «бабушкой» влиятельного полицейского профсоюза города Сан-Хосе, штат Калифорния. Женщину обвинили в создании тайной сети по торговле наркотиками.