Артиллеристы рассказали о помощи собаки в обнаружении украинской техники

Артиллерист Шама рассказал, как собака помогла военным РФ обнаружить украинскую технику

Российский артиллерист реактивной батареи с позывным Шама рассказал, как собака по кличке Альба помогла военным обнаружить украинскую боевую технику. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.

По словам военнослужащего, однажды ночью животное вышло в поле и начало рычать в одну точку. Бойцы выдвинулись туда и заметили, что в посадке уже стояла техника, которую давно вычисляли.

По словам Шамы, такие случаи были неоднократно, собака не раз помогала военным. Российские артиллеристы подобрали Альбу еще щенком, голодную и истощенную, сейчас ей уже больше года, повар готовит для нее еду каждый день.

«Альба выходит на службу каждый день. Она забирается на возвышенность и контролирует, что происходит вокруг Если боевое задание, она с нами на броне едет, всегда с нами, верная подруга боевая», — добавил военный.

Ранее стало известно, что в Донецке были созданы противоосколочные жилеты для собак, имеющие защиту по классам Бр1 и С2. Жилеты большей и меньшей площади предназначены для служебных собак, помогающих штурмовикам в зоне специальной военной операции.