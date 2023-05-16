Кремль высказался об обстрелах российских территорий со стороны Украины

Песков заявил, что в Кремле осуждают обстрелы территории России с украинской стороны

В Кремле осуждают обстрелы территории России с украинской стороны. Об этом высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

Он заявил, что специальная военная операция будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов.

В восьми регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования из-за регулярных атак со стороны Украины.

Так, 15 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что регион подвергся массированному обстрелу. В результате случившегося никто из местных жителей не пострадал, но снарядами повредило линию электропередачи.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что защита российских регионов от атак со стороны ВСУ является приоритетной задачей Министерства обороны.