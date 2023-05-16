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20:43, 16 мая 2023Забота о себе

Диетолог указала на малоизвестные полезные свойства чая

Диетолог Дюваль: чай способствует заживлению ран и помогает поддерживать давление в норме

Фото: Jorge Garcia / Unsplash

Черный и зеленый чай не только тонизирует и помогает взбодриться, но и обладает мощными терапевтическими свойствами, заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль. На малоизвестные полезные свойства этого популярного напитка она указала «Вечерней Москве».

По словам Дюваль, в чайных листьях содержится большое количество танина — вещества, обладающего бактерицидным и противовоспалительным эффектом. Благодаря этому чай способствует ускоренному заживлению ран.

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Также, как уверяет диетолог, этот напиток помогает поддерживать артериальное давление в норме.

Чай содержит катехины — органические вещества, которые препятствуют кровоизлияниям и укрепляют стенки сосудов. А витамин Р помогает поддерживать артериальное давление в норме. Также [напиток] хорошо работает против отеков и аллергии

Анжелика Дюваль врач-диетолог

Кроме того, благодаря высокому содержанию полифенольных соединений в составе чай работает как мощный антиоксидант и, как следствие, помогает продлить молодость, объяснила Дюваль.

В заключение диетолог предупредила, что этот напиток обладает мочегонным действием, поэтому важно соблюдать дозировку, так как он «вымывает» из организма не только вредные вещества, но и полезные, например кальций. Также чай повышает выработку желудочной кислоты, что опасно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Ранее диетолог-нутрициолог Кэтрин Джервасио перечислила популярные напитки, которые вредны для фигуры. Регулярное употребление чая и кофе с сахаром, газировки и пакетированных соков провоцирует набор веса, заявила она.

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Наталья Обрядина
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