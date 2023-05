Названы вредные для фигуры популярные напитки

Диетолог Джервасио: алкоголь и сладкие напитки способствуют быстрому набору веса

Регулярное употребление сладких напитков и алкоголя способствует быстрому набору веса, считает диетолог-нутрициолог Кэтрин Джервасио. Ее мнение приводит издание Eat This, Not That.

Первыми в списке вредных для фигуры популярных напитков специалистка назвала сладкий чай и кофе. По ее словам, постоянное избыточное потребление сахара может вызвать резистентность к лептину — гормону, который регулирует аппетит и накопление жира.

Сахар — это «пустые калории», он не дает никаких полезных веществ организму. Кофеин тоже оказывает неоднозначное воздействие. С одной стороны, он действительно ускоряет обмен веществ и помогает похудеть, но вместе с тем способен нарушить нормальный режим сна, что плохо сказывается на обмене веществ и может привести к увеличению веса. Кэтрин Джервасио диетолог-нутрициолог

По той же причине диетолог не рекомендовала покупать в магазинах воду с различными вкусовыми добавками и витаминами, а также газировку и соки. Как правило, говорит Джервасио, в таких напитках содержится большое количество сахара.

Кроме того, диетолог посоветовала худеющим держаться подальше от алкоголя. По ее словам, помимо того, что регулярное употребление горячительных напитков в целом вредит здоровью, каждый грамм спиртного содержит семь килокалорий. Этого объема достаточно, чтобы быстро набрать лишний вес, говорит Джервасио. «Алкоголь снимает запреты. Если выпить слишком много, можно забыть о здравом смысле и перестать контролировать количество съеденного», — заключила диетолог.

