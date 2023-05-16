Захарова назвала Telegram-канал ЦРУ для вербовки россиян удобным ресурсом

Захарова: Telegram-канал ЦРУ для вербовки россиян — ресурс для отслеживания обращающихся

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Telegram-канал ЦРУ для вербовки россиян очень удобным ресурсом для отслеживания обращающихся. Ее оценка прозвучала в разговоре с РБК.

В созданном ранее канале уже опубликован ролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагают посотрудничать с ЦРУ.

Сотрудники ведомства подтвердили подлинность канала в интервью CNN.