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21:55, 16 мая 2023Мир

Макрон прокомментировал нападение на своего родственника

Президент Франции Макрон назвал неприемлемым и неслыханным нападение на племянника жены

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал на родственника своей супруги Брижит. Об этом сообщает РИА Новости.

Французский лидер уточнил, что Жан-Батист Тронье приходится им с супругой внучатым племянником. «Как дядя я считаю эти действия абсолютно неприемлемыми, а как президент республики — неслыханными. Мы будем бороться со всеми формами насилия», — подчеркнул Макрон. Он добавил, что в демократии нет места насилию.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Жан-Батист Тронье подвергся нападению недалеко от семейного магазина шоколада Trogneux в Амьене на севере Франции. Предполагается, что поводом для атаки стало телевизионное интервью французского лидера. Как заявил отец пострадавшего, 30-летний Жан-Батист получил удары по голове, рукам и ногам. Кроме того, нападавшие оскорбили президента Францаии, его жену и семью Тронье.

В 2021 году Макрон получил пощечину во время поездки в департамент Дром. Французский лидер подошел к толпе местных жителей, находившихся за невысоким металлическим ограждением, взял одного из мужчин за руку и что-то сказал ему, а в ответ получил удар по лицу. После инцидента задержали двух человек.

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Марина Совина
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