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10:59, 16 мая 2023Наука и техника

Дешевые iPhone получат обновленную камеру

Инсайдер: Apple добавит 48-мегапиксельную камеру в смартфоны iPhone 15 и 15 Plus

Фото: Hendrik Morkel / Unsplash

Компания Apple значительно улучшит камеру самых дешевых смартфонов поколения 2023 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты портала ознакомились с отчетом аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, согласно которому все смартфоны серии iPhone 15 получат камеру с объективом разрешением 48 мегапикселей. По словам Пу, девайсы будут иметь новый трехслойный сенсор, который будет захватывать больше света. Это позволит камерам устройств снимать более качественные фотографии и видео в условиях плохого освещения.

При этом аналитик уверен, что этим решением американская компания усложнит цепочку поставок. В конечном счете это может обернуться тем, что iPhone 15 и 15 Plus — предположительно, самые доступные смартфоны новой линейки — появятся на рынке с задержкой.

Впервые 48-мегапиксельная камера появилась в смартфонах Apple с выходом устройств iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Сенсор позволяет снимать фотографии в режиме ProRAW, которые сохраняют больше деталей при дальнейшем редактировании. Базовые iPhone 14 и 14 Plus остались с двойной камерой разрешением 12 мегапикселей.

В середине марта аналитик Джефф Пу заявил, что новые премиальные смартфоны Apple окажутся дороже, чем актуальные. Это связано с тем, что американской корпорации придется применять новые технологии при их создании.

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Андрей Ставицкий
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