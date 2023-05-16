Минобороны КНР: Китай усилит подготовку к войне на фоне закупки Тайванем вооружений у США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит подготовку к войне на фоне закупки Тайванем вооружений у США. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй, передает ТАСС.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», — заявил он, комментируя намерение Вашингтона предоставить Тайбэю оружие на 500 миллионов долларов.

Тань Кэфэй предупредил, что правящая на острове Демократическая прогрессивная партия заведет остров в «глухой тупик», пытаясь обособиться от материкового Китая. Он обратил внимание, что вопрос Тайваня — красная линия в отношениях Пекина и Вашингтона.

Ранее глава оборонного ведомства Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Тайвань уже четыре месяца ведет переговоры с США о поставках американских вооружений на сумму 500 миллионов долларов. Цю Гочжэн уточнил, что США хотят отправить дополнительное вооружение Тайваню на безвозмездной основе, то есть взамен продаваемой техники, сроки поставок которой американским властям пришлось перенести. Как заявлял глава ведомства 4 мая, сроки поставок истребителей F-16V из США увеличились — 66 самолетов планировали отправить в последнем квартале 2023 года, но теперь их передачу отложили до третьего квартала 2024-го.