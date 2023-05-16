В Эстонии рассказали об усталости ЕС от Украины

Эстонский политолог Райк заявила, что Европа устала помогать Украине

Евросоюз больше не хочет и не может поддерживать Украину. На это в своем Twitter указала директор эстонского Института внешней политики Кристи Райк после посещения конференции Леннарта Мери.

По ее словам, единство западных стран в вопросе помощи Украины трещит по швам, и дальше скрывать это уже невозможно.

Политолог раскритиковала тех, кто сомневается в способности Киева преуспеть на поле боя и предлагает сократить военные поставки. «Но люди продолжают так считать», — признала она.