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07:50, 16 мая 2023Спорт

Бывший глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о встрече с Вангой

Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, что Ванга многое ему предсказала

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов рассказал о встрече с прорицательницей Вангой. Его слова приводит Sports.ru.

«Она многое знала. Предсказала мне и президентство в ФИДЕ. И бытовые чудеса видела», — заявил Илюмжинов. Он вспомнил, как Ванга ругалась на строителей, неправильно прибивших балку. Он обратил внимание на то, что предсказательница была слепой, однако балка, действительно, была криво прибита.

15 мая Илюмжинов рассказал о контактах с инопланетянами. Он вспомнил, что дважды разговаривал с пришельцами. По словам бывшего главы ФИДЕ, впервые он побывал на их корабле в сентябре 1997 года в Москве. Инопланетяне были ростом немного выше человеческого и были одеты в желтые скафандры. Тогда он провел на корабле восемь часов.

Илюмжинов занимал пост президента ФИДЕ с 1995 по 2018 год. С 1993 по 2010 год он руководил Калмыкией.

Анастасия Борисова
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