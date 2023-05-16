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12:03, 16 мая 2023Россия

Домашняя собака напала на первоклассницу в российском городе

В Волгограде домашняя собака напала на первоклассницу, которая играла в песочнице

Фото: Alina Shekera / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде домашняя собака напала на первоклассницу, которая играла в песочнице. О происшествии сообщает российский портал V1.ru.

Девочка была занята игрой, когда к ней подбежало животное. Выяснилось, что собака принадлежит соседям юной горожанки.

Мать россиянки выбежала на крики и сумела отогнать собаку. Семилетнюю школьницу доставили в больницу с многочисленными укусами и раной головы.

По факту нападения собаки на несовершеннолетнюю организовали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В волгоградском комитете здравоохранения региона уточнили, что после оказания медицинской помощи девочку направили на амбулаторное лечение.

12 мая сообщалось, что в Углегорском районе на Сахалине на мальчика напала собака. На спине школьника осталось несколько укусов и большая рана. Следователи начали проверку.

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Анна Щербакова
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