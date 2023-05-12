В российском регионе собака напала на ребенка

СУ СК России: в Углегорском районе на Сахалине на мальчика напала собака

В Углегорском районе на Сахалине на мальчика напала собака. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по региону.

Отмечается, что животное напало на ребенка со спины, пока тот шел по улице. На спине мальчика осталось несколько укусов и большая рана. Следователи ведут проверку по факту нападения.

Ранее стая бродячих собак напала на ученика первого класса возле города Певек на Чукотке. 16 апреля стая бродячих собак напала на ребенка в Оренбурге. От полученных травм он скончался на месте. После губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.