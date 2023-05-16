Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:09, 16 мая 2023Среда обитания

Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве снизились на 8,1%

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

За четыре месяца 2023 года число заключенных в Москве договоров купли-продажи вторичного жилья снизилось на 8,1 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что покупатели отвернулись от одного вида недвижимости в столице, сообщает Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе-апреле текущего года было зафиксировано 48 тысяч таких сделок. Несмотря на снижение в годовом выражении, эксперты отмечают положительную помесячную динамику. В апреле количество договоров составило 14,9 тысячи — на 1,2 процента больше, чем марте. Показатель также оказался на 31,2 процента выше итога апреля 2022 года.

По сравнению с первым кварталом рост числа сделок в апреле замедлился. При этом эксперты отмечают, что месячный показатель впервые за год превысил аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, что в апреле в 60 из 70 российских городов с населением от 300 тысяч человек выросли цены на готовое жилье. За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1,8 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?
Российский танкист рассказал о 10-часовом бое из подбитого танка
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки в ЦВС
Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве
В Госдуме опровергли отправку резервистов в зону боевых действий
Сестра Кардашьян показала коляску сына за 391 тысячу рублей
Стал известен срок появления пакетных туров в Грузию с прямыми рейсами
Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве
Мужчина развелся с женой и украл 800 тысяч рублей у детей на покупку нового дома
В финальном трейлере «Форсажа 10» появились сцены с Полом Уокером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.