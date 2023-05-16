Покупатели отвернулись от одного вида жилья в Москве

Росреестр: продажи вторичного жилья в Москве снизились на 8,1%

За четыре месяца 2023 года число заключенных в Москве договоров купли-продажи вторичного жилья снизилось на 8,1 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что покупатели отвернулись от одного вида недвижимости в столице, сообщает Росреестра, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе-апреле текущего года было зафиксировано 48 тысяч таких сделок. Несмотря на снижение в годовом выражении, эксперты отмечают положительную помесячную динамику. В апреле количество договоров составило 14,9 тысячи — на 1,2 процента больше, чем марте. Показатель также оказался на 31,2 процента выше итога апреля 2022 года.

По сравнению с первым кварталом рост числа сделок в апреле замедлился. При этом эксперты отмечают, что месячный показатель впервые за год превысил аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, что в апреле в 60 из 70 российских городов с населением от 300 тысяч человек выросли цены на готовое жилье. За месяц средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке выросла на 1,8 процента.