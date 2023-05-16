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10:47, 16 мая 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция конфиденциальности

Мессенджер WhatsApp позволит скрывать личные чаты и ставить на них пароли

Фото: Chad Madden / Unsplash

В мессенджере WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция конфиденциальности, которая позволит скрывать личные чаты и ставить на них пароли. Об этом сообщается в официальном блоге платформы.

В материале отмечается, что в WhatsApp внедрят функцию под названием «Закрытие чата», которая будет предназначена для защиты личных переписок.

Закрытые чаты, по словам экспертов, будут перемещены с главного раздела переписок в отдельную папку, для открытия которой потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца или Face ID. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях, говорится в статье.

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«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение», — отметили специалисты.

Для закрытия чата, как объясили эксперты, необходимо нажать на имя собеседника в личной переписке или название группы и выбрать соответствующий вариант. «Чтобы сделать закрытые чаты видимыми на экране чатов, медленно проведите по нему пальцем, введите пароль телефона или сканируйте биометрические данные», — добавили они.

Кроме того, в ближайшем будущем функция будет дополнена возможностью создания для чатов уникальных паролей, которые можно будет использовать вместо кода телефона, рассказали авторы официального блога WhatsApp.

Ранее в WhatsApp появилась возможность блокировки звонков от нежелательных контактов — опция позволяет заглушать вызовы от неизвестных абонентов.

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Олег Давыдов
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