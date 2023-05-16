Германию уличили в попытке подчинить себе Россию

WSWS: власти Германии пытаются подчинить себе Россию военным путем

Обозреватель Йоханнес Стерн уличил Германию в попытке подчинить себе Россию. Своим мнением он поделился в колонке для портала World Socialist Web Site (WSWS).

«Визит [президента Украины Владимира] Зеленского в Берлин знаменует собой новый этап вмешательства германского империализма в украинский конфликт. Де-факто Германия снова воюет с Россией, следуя своей темной традиции», — написал Стерн.

Он напомнил, в ХХ веке Германия хотела подчинить себе Россию военным путем, но потерпела поражение. Теперь, как утверждает автор, немецкие власти снова пытаются это сделать.

Стерн заметил, что Берлин оправдывает передачу техники и оружия Киеву желанием защитить Украину. По мнению автора, подобные заявления являются пропагандой.

«Не Москва является главным агрессором на Украине, а империалистические державы. (...) Члены НАТО сознательно спровоцировали реакционное вмешательство российских властей. Теперь альянс обостряет конфликт, чтобы подчинить себе богатую природными ресурсами Россию, а также укрепить свой контроль над Украиной», — добавил обозреватель.

Ранее обозреватель Иоганн Альтхаус из Германии в материале для Die Welt заявил, что Киев повторяет ошибки немецкого командования в 1943 году перед Курской битвой.