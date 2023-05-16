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13:03, 16 мая 2023Мир

Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке

Представитель Кремля Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много открытых вопросов, по которым еще предстоит принять решения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В целом контакты продолжаются, они были. В основном концентрированный такой сеанс контактов», — сказал представитель Кремля, добавив, что «сейчас предстоит принятие решения» по ряду вопросов, касающихся российской части сделки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив», а основной российский банк, занимающийся финансовыми расчетами, Россельхозбанк, продолжает находиться под санкциями.

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Глеб Бажуткин
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