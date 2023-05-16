Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке

Представитель Кремля Песков: контакты по зерновой сделке продолжаются

Контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много открытых вопросов, по которым еще предстоит принять решения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«В целом контакты продолжаются, они были. В основном концентрированный такой сеанс контактов», — сказал представитель Кремля, добавив, что «сейчас предстоит принятие решения» по ряду вопросов, касающихся российской части сделки.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя оценил подвижки в выполнении российской части зерновой сделки. По его словам, российские сельхозпоставки блокируются западными санкциями «без каких-либо перспектив», а основной российский банк, занимающийся финансовыми расчетами, Россельхозбанк, продолжает находиться под санкциями.