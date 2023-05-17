Раскрыты попытки Восточной Европы убедить Зеленского остановить конфликт

Херш заявил о попытках стран Восточной Европы уговорить Зеленского остановить конфликт

Группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, чтобы начать процесс восстановления республики. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании.

В группу, как утверждает Херш, входят Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия. Они якобы убеждают Зеленского прекратить боевые действия даже путем отставки с должности президента. Сам президент Украины в разговорах с представителями Восточной Европы не меняет своего мнения, но, как считает журналист, уже теряет их поддержку.

Попытки усадить стороны украинского конфликта за стол переговоров также предпринимает Китай. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 мая прибыл с двухдневным визитом в Киев — первый пункт его европейского турне, в которое также вошли Польша, Франция, Германия и Россия. Он будет пытаться убедить коллег в способности Пекина стать посредником в украинском урегулировании.