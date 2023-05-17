В Европе назвали четыре главных угрозы газовой безопасности

Politico: ЕС считает взрывы на газопроводах одной из главных угроз газовой безопасности

В Европе считают, что есть четыре главных риска для газовой безопасности: бурный рост китайской экономики, резкое похолодание, прекращение поставок газа из России в Европу и «инциденты», которые могут повлиять на энергетическую инфраструктуру ЕС — вроде подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет Politico со ссылкой на собеседников из стран ЕС.

Одна из серьезнейших угроз среди названных — взрывы на газопроводах. Опасаясь этого, власти Норвегии усилили наблюдение за Северным морем. «Сейчас ситуация с газовой безопасностью выглядит нормально. Но если в Норвегии взорвется газопровод, мы окажемся в другой ситуации», — сказал один из чиновников Еврокомиссии на условиях анонимности.

Норвегия в настоящее время является крупнейшим в Европе поставщиком газа. После того, как российская компания «Газпром» остановила поставки по «Северному потоку» и другим трубопроводам, Норвегия увеличила собственную добычу в Северном море, поставив в 2022 году в ЕС и Великобританию более 100 миллиардов кубометров газа.