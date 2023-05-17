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11:19, 17 мая 2023Мир

Американский журналист заявил о неполноте получаемых Байденом данных по Украине

Херш: президент США Джо Байден получает неполные сведения о боевых действиях на Украине

Фото: John Moore / Getty Images

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден получает неполные сведение о ситуации в зоне боевых действий на Украине. Соответствующее заявление лауреат Пулитцеровской премии опубликовал на своем сайте.

По данным журналиста, некоторые разведданные о происходящем на фронте не доходят до главы Белого дома, причем не по вине тех, кто «часто дает противоречащие друг другу оценки».

Байден полагается на брифинги и материалы, подготовленные главой Национальной разведки США Эврил Хейнс. При этом Херш подчеркнул, что большую часть карьеры она работала на госсекретаря Энтони Блинкена, чьи связи с американским лидером «насчитывают десятилетия».

Также Херш заявил, что группа европейских стран во главе с Польшей тайно призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить конфликт на Украине, чтобы начать процесс восстановления республики.

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Варвара Кошечкина
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