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11:39, 17 мая 2023Россия

Российский полковник рассказал о взорвавшемся в Калужской области беспилотнике

Полковник в отставке Литовкин заявил о советском происхождении украинского беспилотника

Фото: Bernhard Grohl / Wikimedia

Беспилотник Ту-141 «Стриж» выпускался еще в советские времена для картографических съемок территории противника и возврата назад. Теперь на Украине этот летательный аппарат переделали: его начиняют взрывчаткой и отправляют в одну сторону. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Этот беспилотник выпускался еще в советское время для картографических съемок территории противника и возврата назад. Он имел радиус действия в 1 километр, выпускался на харьковском заводе. Теперь власти Украины вместе с американцами переделали "Стриж" под боевой беспилотник, его начиняют взрывчаткой и отправляют в ту или иную сторону», — рассказал Литовкин.

Он также добавил, что в Калужской области, где упал беспилотник, находится много объектов, которые потенциально могли бы представлять интерес для Вооруженных сил Украины.

О том, что БПЛА упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Информация о пострадавших не поступала.

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Варвара Кошечкина
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