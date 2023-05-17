Гран-при «Формулы-1» в Италии отменили из-за смертельного наводнения

Sky News: гран-при Эмилии-Романьи отменили из-за наводнения в Италии

Гран-при Эмилии-Романьи в итальянской Имоле отменили из-за смертельного наводнения, к которому привели сильные ливни в регионе. О таком решении сообщает Sky News со ссылкой на пресс-службу «Формулы-1» и итальянских министров.

Согласно заявлению властей, сейчас невозможно создать условия для безопасного проведения гонки. Кроме того, экстренным службам нужно сфокусироваться на спасательных работах в регионе. По официальным данным, от наводнения погибли не менее пяти человек, а пять тысяч были эвакуированы.

Ранее климатолог назвал регионы, которые окажутся в опасности из-за подъема уровня Мирового океана. Наибольшую угрозу, по словам ученого, такие изменения представляют для Бангладеш, Египта и южной части США.

Повышение уровня Мирового океана угрожает местности с пологим побережьем, где море будет сильнее наступать на сушу. Кроме того, подъем уровня воды провоцирует появление больших волн. В некоторой опасности также оказались города, расположенные частично ниже уровня океана, так как защищающие их дамбы могут не выдержать.