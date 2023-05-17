Депутат бундестага встал на защиту Анны Нетребко

Депутат бундестага назвал «культуру отмены» россиян экстремальным нападением

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гетц Фремминг выступил с заявлением о недопустимости «культуры отмены» в отношении россиян. Дискуссии и враждебные нападки, развернувшиеся перед выступлением оперной певицы Анны Нетребко в Висбадене, он назвал экстремальным нападением.

В начале мая в Германии прошли протесты против выступления оперной певицы Анны Нетребко на ежегодном музыкальном фестивале в Висбадене. На акцию протеста вышли около 200 человек, а представители Украины отказались принимать участие в фестивале.

«Меня беспокоит не просто "культура отмены" как движение, навязанное нам из Америки. А то, что появляется все больше и больше оправданий для уже существующих запретов, почему представители науки, поэты, писатели, всевозможные представители культуры не могут больше выступать и работать. Лично мне было очень больно, что такая великая артистка, как Анна Нетребко, недавно выступившая в Гессенском государственном театре в Висбадене, подверглась враждебным нападкам и дискуссиям», — сказал Фремминг.

Он пояснил, что широко обсуждалось, имеет ли право Нетребко выступать в Висбадене, обязана ли она сделать политическое заявление, должна ли отречься от определенных людей, выразить поддержку чего-то или от чего-то отказаться.

«Я считаю, что эти действия классифицируются как экстремальное нападение. И я очень был рад прочитать — к великому сожалению, сам не присутствовал на концерте, — что публика в Висбадене наградила Нетребко аплодисментами и выразила полную поддержку овациями против "культуры отмены"», — подчеркнул Фремминг.