Дрон ВСУ сбросил боеприпасы на пропускной пункт под Белгородом

Shot: дрон ВСУ сбросил боеприпасы на автомобильный пропускной пункт белгородского Шебекино

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника, атака произошла в ночь на среду, 17 мая. В результате начался пожар.

Предположительно, залетевший беспилотник атаковал здание пункта пропуска через границу минометными минами. Пламя удалось быстро потушить, сведений о пострадавших не поступало.

16 мая сообщалось, что российские пограничники посадили украинский беспилотник-разведчик в Белгородской области с помощью электронного ружья.

Тогда отмечалось, что военные заметили дрон с камерой в районе Шебекино и электронным ружьем лишили его связи со спецоборудованием. По предварительной версии, беспилотник летел из Харьковской области.

На земле у дрона произошел сбой батарейки, в результате чего он загорелся, а после сломался.