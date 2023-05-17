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08:18, 17 мая 2023Россия

Дрон ВСУ сбросил боеприпасы на пропускной пункт под Белгородом

Shot: дрон ВСУ сбросил боеприпасы на автомобильный пропускной пункт белгородского Шебекино

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт Шебекино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации источника, атака произошла в ночь на среду, 17 мая. В результате начался пожар.

Предположительно, залетевший беспилотник атаковал здание пункта пропуска через границу минометными минами. Пламя удалось быстро потушить, сведений о пострадавших не поступало.

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16 мая сообщалось, что российские пограничники посадили украинский беспилотник-разведчик в Белгородской области с помощью электронного ружья.

Тогда отмечалось, что военные заметили дрон с камерой в районе Шебекино и электронным ружьем лишили его связи со спецоборудованием. По предварительной версии, беспилотник летел из Харьковской области.

На земле у дрона произошел сбой батарейки, в результате чего он загорелся, а после сломался.

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Анна Щербакова
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