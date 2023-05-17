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07:59, 17 мая 2023Путешествия

Крупный европейский аэропорт закрылся из-за потерянного ребенком дрона

Daily Mail: лондонский аэропорт Гатвик закрылся на час из-за дрона, потерянного ребенком

Фото: Mohd Syis Zulkipli / Shutterstock / Fotodom

Лондонский аэропорт Гатвик закрылся на час из-за дрона, потерянного ребенком недалеко от авиагавани. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, на территории Гатвика зафиксировали беспилотный летательный аппарат. В связи с этим 12 рейсов были перенаправлены в другие британские аэропорты, а все вылеты оттуда отменили до выяснения обстоятельств произошедшего.

Позднее стало известно, что причиной хаоса в авиагавани стала игрушка мальчика, подаренная ему на день рождения. Отец ребенка разместил в социальных сетях публикацию, в которой просил жителей Лондона помочь в поисках потерянного дрона. Выяснилось, что сын учился управлять игрушкой в Гоффс-парке, недалеко от крупного европейского аэропорта, но спустя 15-20 минут дрон исчез из виду.

В комментариях пользователи раскритиковали мужчину за использование дрона рядом со взлетно-посадочной полосой. Получил ли ребенок обратно свой подарок, не сообщается.

Ранее в Анапе тонувшего в море человека спасли с помощью беспилотного летательного аппарата. Благодаря системе мониторинга был обнаружен мужчина, подававший сигналы просьбы о помощи далеко за пределами зоны для купания.

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Зарина Дзагоева
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