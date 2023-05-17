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05:02, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Украине предрекли конфликт с НАТО в случае подрыва трубопровода «Дружба»

Magyar Nemzet: подрыв Украиной трубопровода «Дружба» станет нападением на страну НАТО
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Jedrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Желание президента Украины Владимира Зеленского подорвать нефтепровод «Дружба» можно расценивать как агрессию против страны-участницы НАТО. Об этом заявил венгерской газете Magyar Nemzet эксперт по вопросам политики безопасности Дьердь Ногради.

Он обратил внимание, что подобные действия Киева стали бы поводом для обращения к статье 5 устава НАТО, согласно которой нападение на одно или несколько государств-членов альянса будет рассматриваться как нападение на весь блок. В свою очередь, предрек эксперт, это может вызвать ответ со стороны всех членов Североатлантического альянса.

Ногради также напомнил, что, как и остальные участвующие в Международной энергетической хартии страны, Украина обязана гарантировать транзит энергоносителей.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что Владимир Зеленский во время встречи с вице-премьером Украины Юлией Свириденко предлагал взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из России в Венгрию, чтобы разрушить венгерскую промышленность.

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