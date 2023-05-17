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12:56, 17 мая 2023Интернет и СМИ

В сети распространился фейк о гибели ребенка от укуса клеща в Курской области

Новость о гибели 7-летнего ребенка от укуса клеща в Курской области оказалась фейком

Фото: Victor Fraile / Reuters

Новость о гибели 7-летнего мальчика от укуса клеща в Курской области оказалась фейком.

Ложная информация начала распространяться в сети в середине мая. Один из постов на эту тему был обнаружен в сообществе «Глушковский Бомонд» в соцсети «ВКонтакте».

В публикации утверждалось, что в Курске от укуса клеща погиб 7-летний ребенок Михаил Васнецов. «По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть наступила от шока. Известно, что в начале мая ребенка укусил клещ, однако исследование клеща показало отсутствие заражения», — говорилось в сообщении. При этом автор публикации не уточнил, откуда именно была взята эта информация.

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В тексте поста есть несоответствия. Так, в первом абзаце утверждалось, что ребенок умер в Курсе 12 мая, а в третьем абзаце — что он умер 16 мая.

К публикации прикреплена фотография ребенка, она была взята с сайта благотворительного фонда «Дети-бабочки». На самом деле мальчика, запечатленного на снимке, зовут Михаил Шумаков. Он жив, у него врожденный ихтиоз. Никакой информации об укусе клеща в разделе информации о ребенке нет.

Кроме того, текст сообщения с результатами судебно-медицинской экспертизы был скопирован из новости «Интерфакса» от июня 2019 года о гибели ребенка в больнице Иркутской области в результате укуса клеща.

Также автор поста написал, что в России начали плодиться новые клещи, которые своим укусом способны вызывать чуму и лихорадку Западного Нила, и добавил, что ребенка укусили паразиты, которые принадлежат к двум семействам, — Spinturnicidae и Macronyssidae. Новость о появлении переносчиков таких болезней действительно была в СМИ. Однако, по данным РИА Новости, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии, но не в Курской области.

Сообщение о гибели 7-летнего ребенка в Курске в результате укуса клеща не было обнаружено в СМИ. При этом несколько курских изданий выпустили материалы, в которых назвали это сообщение фейковым, например, «Курские известия», «Друг для друга» и KurskCity.

Тем не менее информация о смерти мальчика от укуса клеща активно распространилась в социальных сетях. Например, во «ВКонтакте» об этом в основном писали сообщества.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Олег Давыдов
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