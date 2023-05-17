Российский пенсионер зарезал чиновника из-за земельного конфликта

В Ленобласти пенсионер убил муниципального служащего из-за земельного конфликта

В Гатчинском районе Ленинградской области по горячим следам раскрыто убийство муниципального служащего. Об этом сообщает «Фонтанка».

Тело 60-летнего мужчины, занимавшего пост начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка, было обнаружено вечером 16 мая. Супруга нашла его с многочисленными ножевыми ранениями в подъезде жилого дома на улице Введенского.

По подозрению в убийстве чиновника правоохранители задержали пенсионера. Выяснилось, что между ними был длительный конфликт из-за землеустройства земельного участка предполагаемого убийцы. Днем 16 мая подозреваемый пришел в муниципальное образование и в очередной раз поссорился со служащим. После этого, как считает следствие, он дождался чиновника после работы и напал с ножом у дома.