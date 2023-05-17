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13:00, 17 мая 2023Мир

Лавров прокомментировал отсутствие диалога между Россией и США

Лавров: Россия и США не ведут диалог на уровне министров, есть лишь односторонние сигналы

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Россия и США не ведут полноценный диалог на уровне глав МИД, есть лишь односторонние сигналы с призывами освободить американских заключенных. Об отсутствии контактов между Москвой и Вашингтоном рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

«Мы не общаемся на уровне министров. Иногда звонят из Вашингтона, из Белого дома, помощнику президента Российской Федерации [Юрию] Ушакову и посылают один и тот же сигнал: "освободите [американского заключенного Пола] Уилана", а теперь еще "журналиста" [Эрвана] Гершковича», — прокомментировал министр.

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон посылает Еревану сигнал с тем, чтобы Армения прогнала русских со своей территории и убрала российскую военную базу из республики. При этом Вашингтон сам намеревается обеспечить безопасность Армении. По словам Лаврова, это откровенная попытка США устроить провокацию, которая не возымеет успеха.

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Виктория Кондратьева
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