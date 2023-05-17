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15:40, 17 мая 2023Наука и техника

В США предложили поднять орбиту телескопа Hubble

Компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble

Фото: NASA

Американские компании Astroscale и Momentus предложили поднять орбиту телескопа Hubble на 50 километров для перезапуска его работы в дальнейшем. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что в мае компании представили совместное предложение на запрос НАСА, выпущенный в декабре прошлого года и посвященный тому, каким образом можно продлить срок службы космического телескопа Hubble. Согласно SpaceNews, американское космическое агентство получило ответы от восьми компаний, однако только Astroscale и Momentus опубликовали свое предложение для широкой публики.

Решение двух указанных компаний предполагает подъем орбиты телескопа Hubble, в настоящее время находящегося на высоте около 527 километров, при помощи аппарата, разрабатываемого Momentus. Его стыковку с телескопом планируется проводить средствами, над которыми работают в Astroscale.

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После поднятия орбиты телескопа соответствующее оборудование предлагается использовать для удаления космического мусора, который может угрожать работе Hubble.

В декабре 2021 года с европейского космодрома Куру, расположенного в Южной Америке, стартовала тяжелая ракета Ariane 5 с космической обсерваторией James Webb.

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Иван Потапов
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