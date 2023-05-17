Россиянина заподозрили в инсценировке ограбления ради хищения миллионов рублей

В Смоленске задержали мужчину, инсценировавшего ограбление на 100 миллионов рублей

В Смоленске задержали мужчину, инсценировавшего собственное ограбление. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в отдел полиции пришел 39-летний местный житель и написал заявление о разбойном нападении. Он рассказал, что якобы на первом километре автодороги Р-136 около поселка Каменка на него напали трое неизвестных в балаклавах, заблокировали его автомобиль, а затем стали стрелять по машине. «При этом на заднем сиденье машины стояла картонная коробка, в которой было сто миллионов рублей», — рассказала Волк.

Полицейские ввели план «Перехват» и нашли автомобиль. Но коробки с наличными там не было. Тогда силовики стали опрашивать заявителя подробнее и выявили ряд нестыковок. Кроме того, выяснилось, что мужчина уже имел судимость за мошенничество. Его проверили на полиграфе, и он признался в обмане.

Он рассказал, что в интернете нашел предложение о получении дополнительного дохода и предложил своим компаньонам вложить в эту схему деньги. Трое знакомых передали ему около 50 миллионов рублей. Тогда фигурант через курьера отдал всю сумму под проценты малознакомому гражданину, однако тот его обманул. Россиянин не хотел признаваться товарищам в случившемся и инсценировал собственное ограбление.

Вскоре задержанный показал сотрудникам МВД, куда спрятал пистолет, из которого стрелял по своей машине. Телефон, при помощи которого велась переписка с неизвестным, он выбросил.

Два компаньона, лишившиеся миллионов, написали заявление в полицию. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении задержанного проводится проверка по факту ложного доноса.