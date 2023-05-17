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08:46, 17 мая 2023Россия

Появились кадры с места падения беспилотника под Калугой

Shot опубликовал кадры с места падения беспилотника у трассы А108 под Калугой
СюжетВзрыв в Калуге

В сети появилось видео с места падения беспилотника у трассы А108 под Калугой. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны стоящие на обочине легковые автомобили, также на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

О том, что беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой, стало известно утром в среду, 17 мая. Дрон рухнул в лесу в районе калужской деревни Тарутино, у трассы нашли часть обломков и сломанные ветки деревьев. Информации о пострадавших нет.

10 мая сообщалось, что под Калугой нашли обломки сбитого беспилотника. До этого о звуках взрывов сообщали жители Мехова, Григоровского и Корекозева. Они рассказали, что после трех хлопков над округой поднялся густой черный дым.

Анастасия Шейкина
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