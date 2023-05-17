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18:45, 17 мая 2023Силовые структуры

Российский моряк изнасиловал девушку и изуродовал ей лицо камнем

Под Калининградом моряк изнасиловал девушку и изуродовал ей лицо острыми камнями

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Балтийске под Калининградом моряк изнасиловал девушку и изуродовал ей лицо острыми камнями. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на свидетельницу произошедшего.

Женщина рассказала, что рано утром 14 мая услышала стоны и крики о помощи. Подойдя ближе, она увидела, что неизвестный избивает девушку. Россиянка вызвала полицию. В это время к насильнику подбежали местные жители и скрутили его. Лицо и тело пострадавшей были в крови. Она рассказала, что парень надругался над ней.

«У нее были лосины спущены, лицо все в крови. Я взяла у себя одеяло, укрыла ее. Подъехала скорая, знакомая стала ей раны обрабатывать. Парень, получается, [бил] острыми камнями по всему лицу. Оно неузнаваемое вообще», — рассказала свидетельница.

Потерпевшую доставили в областную больницу. Как уточняет Telegram-канал Amber Mash, там девушке наложили 27 швов. Нападавшего передали полиции.

По сведениям портала Msk1.ru, насильник — офицер Черноморского флота, служит на судне «Адмирал Григорович», которое в мае прибыло в балтийский порт на ремонт.

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Елизавета Новикова
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