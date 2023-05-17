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10:00, 17 мая 2023Россия

Российский подросток решил поиграть в компьютер и получил отек мозга

В Сургуте 15-летний подросток играл в компьютер 12 часов и получил отек мозга

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Сургуте 15-летний подросток получил отек мозга после 12 часов игры в компьютер. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, школьник сказал родителям, что переночует у друга, а сам пошел играть с ним в компьютерные игры. Подростки провели за компьютером всю ночь, после чего одному из них стало плохо.

У школьника сначала замедлилась и стала невнятной речь, затем он упал в судорогах. Прибывшие врачи диагностировали у подростка отмирание задней роговицы, после случившегося эпилептического припадка он неделю провел в больнице.

Ранее в Балашихе 14-летняя школьница после выпитой бутылки водки попала в больницу, где ей поставили серьезный диагноз, который встречается на поздних стадиях алкоголизма — дегенерация нервной системы.

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Анастасия Шейкина
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