Российский подросток решил поиграть в компьютер и получил отек мозга

В Сургуте 15-летний подросток играл в компьютер 12 часов и получил отек мозга

В Сургуте 15-летний подросток получил отек мозга после 12 часов игры в компьютер. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, школьник сказал родителям, что переночует у друга, а сам пошел играть с ним в компьютерные игры. Подростки провели за компьютером всю ночь, после чего одному из них стало плохо.

У школьника сначала замедлилась и стала невнятной речь, затем он упал в судорогах. Прибывшие врачи диагностировали у подростка отмирание задней роговицы, после случившегося эпилептического припадка он неделю провел в больнице.

Ранее в Балашихе 14-летняя школьница после выпитой бутылки водки попала в больницу, где ей поставили серьезный диагноз, который встречается на поздних стадиях алкоголизма — дегенерация нервной системы.