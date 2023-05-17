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09:31, 17 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о большом скоплении ВСУ на донецком направлении

Марочко: на донецком направлении сохраняется большое скопление личного состава ВСУ

Фото: Libkos / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняют большое скопление личного состава, военной техники и вооружения на донецком направлении. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, на участке местности Миньковка — Часов Яр по автодорогам идет большое скопление сил ВСУ. «Трафик весьма интенсивный, но не превышает прошло-недельных показателей. Также на этом участке местности есть большое количество ПВД (пунктов временной дислокации — прим. «Ленты.ру») противника», — заявил Марочко.

Он добавил, что украинская армия осуществляет регулярный подвоз свежих сил, но их численность остается той же из-за регулярных потерь.

16 мая Министерство обороны России заявило об отражении десяти атак ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). За сутки украинская армия потеряла около 215 бойцов, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

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Алевтина Запольская
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