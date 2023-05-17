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09:25, 17 мая 2023Россия

Омбудсмен предложит Госдуме изменить процедуру демобилизации

«Парламентская газета»: Москалькова предложит Госдуме изменить процедуру демобилизации

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступит с докладом перед депутатами Госдумы. Она намерена предложить парламентариям изменить процедуру демобилизации. С фрагментами доклада омбудсмена ознакомилась «Парламентская газета».

В документе Москалькова отметила, что, согласно закону, в России не предусмотрена демобилизация граждан в связи с необоснованностью их призыва на военную службу. Омбудсмен напомнила, что во многих случаях возврат граждан осуществлялся путем отмены решения призывной комиссии и по представлению органов прокуратуры.

«Таким образом, актуальной задачей дня остается системное совершенствование законодательства. На наш взгляд, необходима новая редакция Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"», — говорится в докладе уполномоченного.

Кроме того, по мнению правозащитников, следует отредактировать закон «О военной обязанности и воинской службе», разъяснили в аппарате Москальковой.

Омбудсмен подчеркнула в докладе, что в этих документах необходимо определить категории граждан, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, а также записать основания и процедуру демобилизации граждан в связи с необоснованностью их призыва.

15 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин принял в Кремле омбудсмена Москалькову. В ходе встречи она представила доклад главе государства.

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Анна Щербакова
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