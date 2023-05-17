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20:05, 17 мая 2023Среда обитания

Назван самый популярный тип квартир в Турции у россиян

Easyhome Turkey: самым популярным типом квартир в Турции у россиян стали студии

Фото: Мария Косарева / «Лента.ру»

По итогам 2022 года самым популярным типом квартир в Турции у граждан России стали студии. Наиболее востребованный тип недвижимости у россиян «Ленте.ру» назвали эксперты Easyhome Turkey.

По данным специалистов, доля запросов, связанных с покупкой квартир-студий, в указанный период составила 51,5 процента. Вторыми по популярности стали двухкомнатные объекты, на долю которых пришлось 31,75 процента от всех обращений. При этом с января по апрель 2023-го востребованность студий снизилась до 50,63 процента, а «двушек», напротив, увеличилась до 35,42 процента.

Кроме того, в тройку наиболее популярных форматов недвижимости вошли однокомнатные квартиры, на которые по итогам 2022 года пришлось 16,74 процента от всех запросов россиян. По итогам четырех месяцев текущего года их количество уменьшилось до 13,95 процента.

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«Если говорить о причинах востребованности квартир-студий в Турции у россиян, то это прежде всего банальная стоимость. Студия при относительно невысокой цене является ликвидным объектом, который можно легко сдать, особенно в локациях на море. Сейчас россияне чаще покупают 1+1, так как 1+0 более редкий вариант, и не все застройщики и жилые комплексы предлагают такие варианты. Это фактически двухкомнатная квартира (кухня-гостиная и спальня). Это выгоднее в связи с тем, что не возникает конкуренции с отелями. Двухкомнатных номеров значительно меньше, а у семей с детьми спрос на 1+1 в аренде значительно выше», — пояснила руководитель офиса агентства недвижимости Easyhome Turkey Наталья Михайлова.

В компании отметили, что приобрести квартиру площадью 50 квадратных метров в Стамбуле можно в среднем за 72 тысячи долларов, в Анталье — 66,5 тысячи долларов, при этом отдать за новую «однушку» в хорошем районе, подходящем для иностранцев, придется 120-150 тысяч долларов. Средняя цена за квартиру с одной спальней и кухней, совмещенной с гостиной, в Аланье — 70 тысяч долларов.

В мае стало известно о том, что по итогам апреля 2023 года россияне оказались главными покупателями недвижимости в Турции среди иностранных граждан. В общей сложности вновь ставшие лидерами по числу приобретенных в стране объектов граждане России в четвертом месяце нынешнего года купили там 817 квартир.

Полина Кислицына
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