Женщина в хиджабе напала на россиянку на глазах у ребенка и попала на видео

В Уфе женщина в хиджабе напала на девушку на глазах у ее ребенка и попала на видео

В Уфе женщина в хиджабе напала на молодую мать на глазах у ее маленького ребенка. Происшествие попало на видео, его публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как женщина в хиджабе подходит к россиянке и берет ее за волосы, после чего силой валит на асфальт. Видеозапись заканчивается тем, что находящийся рядом ребенок начинает плакать.

По данным авторов канала, конфликт произошел из-за «троллинга», в котором нападавшая обвинила молодую мать. Другие подробности о причинах случившегося неизвестны. Пострадавшая после происшествия не написала заявление в полицию, но в Следственном комитете начали проверку.

Ранее житель башкирского города Туймазы избил горожанку на глазах у толпы школьников, которых она сопровождала во время выпускной фотосессии, и попал на видео.