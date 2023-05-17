Anadolu: по меньшей мере четырех сотрудников посольства США убили в Нигерии

По меньшей мере четырех сотрудников посольства США убили в Нигерии. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как стало известно, происшествие произошло в штате Анамбра на юге Нигерии. Сотрудники американского посольства находились там с гуманитарной миссией. В результате минимум четыре человека убиты, также есть раненые. Агентство отмечает, что подобные атаки в регионе периодически совершают члены объединения «Коренные народы Биафры» — сепаратистской организации, выступающей за отделение от Нигерии части ее юго-восточных земель.

В январе на юго-востоке Нигерии напали на кортеж бывшего губернатора штата Имо Икеди Охакима. Вооруженные люди попытались остановить автоколонну, открыв по ней огонь. Нападавшим удалось поджечь автомобиль, в котором были четверо сотрудников службы безопасности экс-губернатора. Все они погибли.