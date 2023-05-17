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20:58, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Блогерша Нечаева опровергла претензии со стороны налоговой службы

Блогерша Нечаева опровергла информацию о том, что ее подозревают в неуплате налогов

Кадр: @nechaeva_proekt

Российская блогерша Ольга Нечаева (также известна как Акуна Матата) опровергла сведения о том, что ее подозревают в неуплате налогов на сумму 10 миллионов рублей. Автор марафонов «Мне ПОХ» и «Голые деньги» заявила «Ленте.ру», что информация о проверке в ее отношении, которая распространилась 8 мая в Telegram, ложная.

В конце апреля сообщалось, что налоговая планирует проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. В список вошли блогеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко, хип-хоп-исполнители Инстасамка и Егор Крид.

Такое решение было принято после того, как в уклонении от уплаты налогов обвинили популярных блогерш Валерию Чекалину, известную как Лерчек, Александру Митрошину и Елену Блиновскую.

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Ксения Кривотулова
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